Batı Karadeniz'de balıkçılar hamsi avının durdurulmasıyla istavrite yönelecek - Son Dakika

Batı Karadeniz'de balıkçılar hamsi avının durdurulmasıyla istavrite yönelecek

08.01.2021 13:21

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, hamsi avının, balıkların istenen boya ulaşmaması nedeniyle kısmi olarak 10 gün durdurulması üzerine rotalarını istavrite çevirecek.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, hamsi avının, balıkların istenen boya ulaşmaması nedeniyle kısmi olarak 10 gün durdurulması üzerine rotalarını istavrite çevirecek.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, balıkçıların karara uyacağını söyledi.

Balıkçıların 10 günlük sürede yapabileceği pek fazla bir şey olmadığını dile getiren Karakaş, "10 günlük yasağa balıkçılar olarak uyuyacağız. Balıkçılar bu 10 gün zaman zarfında pek fazla bir şey yapamazlar, az miktarda istavrit avcılığı yapabilirler. Avlayabilecekleri balık çeşidi yok. Çinekop, Karadeniz'i terk etmiş durumda." diye konuştu.

Karakaş, uygulamanın başlamasıyla tezgahlarda hamsi fiyatının yükseldiğini aktararak, "Hamsi fiyatının kilogramı 15 liradan 25 lirayı gördü. Yarın bu fiyatların artacağını düşünüyorum. Yasaktan ziyade boy kontrollerinin sıkı denetlenerek avcılığın devam ettirilmesi daha doğru olurdu." ifadelerini kullandı.

Batı Karadeniz'de balıkçılar hamsi avının durdurulmasıyla istavrite yönelecek
Batı Karadeniz'de balıkçılar hamsi avının durdurulmasıyla istavrite yönelecek
Batı Karadeniz'de balıkçılar hamsi avının durdurulmasıyla istavrite yönelecek
Batı Karadeniz'de balıkçılar hamsi avının durdurulmasıyla istavrite yönelecek

Batı Karadeniz, Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'de balıkçılar hamsi avının durdurulmasıyla istavrite yönelecek - Son Dakika


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