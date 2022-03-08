Batı Karadeniz'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle limana demirledi - Son Dakika
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Batı Karadeniz'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle limana demirledi

08.03.2022 09:35

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava şartları sebebiyle denize açılamıyor.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava şartları sebebiyle denize açılamıyor.

Teknelerini limana bağlayan balıkçılar, ağ tamiri ve tekne bakımlarını yaparak yağışın dinmesini bekliyor.

Olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle balık fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmazken, balıkçılar umudunu havaların düzelmesine bağladı.

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 30, mezgitin kilogramı 35, istavritin kilogramı ise 30 liradan satılıyor.

Batı Karadeniz'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle limana demirledi
Batı Karadeniz'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle limana demirledi
Batı Karadeniz'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle limana demirledi
Batı Karadeniz'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle limana demirledi

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Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'de balıkçılar olumsuz hava şartları nedeniyle limana demirledi - Son Dakika


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