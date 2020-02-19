Batı Karadeniz'de balıkçılar umutlarını sezon sonuna bıraktı - Son Dakika

Batı Karadeniz'de balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek sezonun geri kalanında verimli avcılık yapmayı umuyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar, mezgit, barbun ve hamsi avlayarak limana dönüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun geri kalanında verimli avcılık için umutlarının devam ettiğini söyledi.

Trol avcılığında çok kötü bir dönem geçirmediklerini ancak kıyı balıkçılığı anlamında sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını anlatan Karakaş, şunları kaydetti:

"1,5 aylık zaman zarfında trol avcılığı ciddi anlamda devam eder. Aynı şekilde mezgit, barbun, istavrit avcılığı olur. Arada bir orta sulardan kaçak hamsi geliyor. Bu şekilde parça parça hamsi avcılığı olabilir. Mezgit, barbun avcılığı 1,5 ay daha devam edecektir. Çok iyiye, çok da kötüye gitmeyecektir. Bu sürenin sonuna kadar kıyı balıkçılarımız tarafından parça parça levrek avcılığı olacaktır. Tezgahta piyasaya yetecek kadar lüfer avcılığı olacaktır."

Havaların iyi olduğu zamanlarda sürekli avcılık da olacağını dile getiren Karakaş, "Her gün avcılık olduğu zaman tezgahlarda balık fiyatları aşağı düşüyor. Havanın iyi olması, özellikle trol avcılığında fiyatların aşağıda olmasını sağlayacaktır." dedi.