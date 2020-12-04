Batı Karadeniz'de bisiklet sporu ve turizmi pilot çalışması başladı - Son Dakika

Batı Karadeniz'de bisiklet sporu ve turizmi pilot çalışması başladı

04.12.2020 14:52
Batı Karadeniz'de bisiklet sporu ve turizmi pilot çalışması başladı, System.String[]

Sürdürülebilir turizmi önceliklendirmek, doğa sporlarını geliştirmek ve turizmi çeşitlendirmek amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğinde TR82 ve TR81 Bölgelerinin bisiklet rotalarının oluşturulması amacıyla pilot çalışma başlatıldı.

Sürdürülebilir turizmi önceliklendirmek, doğa sporlarını geliştirmek ve turizmi çeşitlendirmek amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) iş birliğinde TR82 ve TR81 Bölgelerinin bisiklet rotalarının oluşturulması amacıyla pilot çalışma başlatıldı.

Batı Karadeniz'de ilk bisiklet sporu pilot çalışması başladı

Sonuç Odaklı Programlar (SOP) kapsamında KUZKA ve BAKKA iş birliğinde başlatılan bisiklet rotalarının oluşturulması pilot çalışması kapsamında, doğa temelli bireysel ve toplu spor organizasyonlarının artırılması ve sürekli yapılabilir duruma getirilmesi için Kastamonu, Karabük ve Bartın arasında bir pilot çalışma alanı belirlendi. Bu alanda yaklaşık olarak bin 500 kilometre asfalt-stabilize ve 300 kilometre de toprak-orman yoldan oluşan rotalar oluşturuldu. Ayrıca kent merkezlerinde seçilen noktalardan bisikletli ulaşım oranlarını tespit edebilmek amacıyla da taşıt türü tespit çalışmaları yapıldı.

Küre Dağları üzerinde bisiklet rotaları oluşturuldu

Pilot çalışmayla Küre Dağları Milli Parkı ve çevresi ile Kastamonu, Karabük ve Bartın arasında birçok cazibe noktasını birbirine bağlayan ve farklı zorluk derecelerine hitap edecek şekilde toprak, patika, asfalt olmak üzere çeşitli bisiklet rotalarının belirlenmesi, kent ve kent sakinlerinin bisiklete dair bilinçlenmesi ve altyapının hazırlanması amaçlanıyor. Bunun yanında iki bölgede de yol, dağ bisikleti, triathlon branşlarında kamp, aktivite ve yarışlar için altyapının hazırlanarak, bisiklet ve sportif festival sayı ve kalitesinin artırılması, bölgenin bireysel ve kitlesel olarak tercih edilen bir turizm destinasyonu haline getirilmesi ve tüm bu faaliyetlerden tabana yayılan ekonomik çıktılar sağlanmasına yönelik gelişim stratejilerinin belirlenmesi hedefleniyor.

Paydaşlar online ortamda bir araya gelecek

Çalışma kapsamında 7 Aralık 2020 tarihinde online toplantı ile her iki bölge de bisiklet sporu ve turizmi kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmaları çerçevesinde, bisiklet konusundaki potansiyeli, belirlenen rotalarda yapılması gerekli fiziksel düzenlemeler, yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlık kapsamında önerilerin aktarılacağı çevrim içi farkındalık toplantısı yapılacak. Çalışmanın, önümüzdeki yıllarda bölgelerde spor turizminin gelişmesine, turizmin çeşitlendirilmesine ve bisikletli ulaşım için farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunacağı hedefleniyor. - KASTAMONU

Batı Karadeniz, Kastamonu, Bisiklet, Pilot, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Batı Karadeniz'de bisiklet sporu ve turizmi pilot çalışması başladı - Son Dakika Spor


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