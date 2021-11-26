Batı Karadeniz'de olumsuz hava koşulları hamsi fiyatlarına yansıdı - Son Dakika

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle hamsi fiyatları 30 liraya yükseldi.

Balıkçı esnafı Vedat Kalmaz, AA muhabirine, önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz'de hamsi yoğunluğunun artmasının beklendiğini belirtti.

Hamsi fiyatların hava şartlarından dolayı arttığını vurgulayan Kalmaz, "Havaların kötü olması, bizim bölgemizde de hamsinin az çıkmasından dolayı birkaç gündür fiyatlarımız bu şekilde. Bir hafta öncesinde, hamsi tezgahlarımızda 20 lirayken, şu anda 30 lira. Şu anda hamsi sezonu zaten fiyatlarımızın tabii ki de aşağı düşmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kalmaz, hamsi fiyatlarının artması nedeniyle satışların azaldığını sözlerini ekledi.

Tezgahlarda mezgidin kilogramı 30, barbunun 50, çinekopun ise 50 liradan satılıyor