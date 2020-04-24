Ayrıca kentte cuma günleri kurulan Karaçayır ile Sağlık mahallelerindeki pazar alanlarında da yoğunluk yaşanmadığı görüldü.

Polis ekipleri ve zabıta memurları, anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor. Öte yandan, okunan ezanların ardından da vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Demokrasi Meydanı 'ndan detaylar BOLU - Bolu 'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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