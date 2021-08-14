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Batı Karadeniz'de felaketin boyutu büyük! İşte il il son durum - Son Dakika

Batı Karadeniz'de felaketin boyutu büyük! İşte il il son durum

14.08.2021 08:03

Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Bartın, Kastamonu ve Sinop adeta felaketi yaşıyor. Sel nedeniyle 40 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımızın ise tedavisine devam ediliyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, ekipler yaraları sarmak için canla başla çalışıyor.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilendi.

40 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlandı. Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaş hayatını kaybetti. 12 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam ederken, Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir.

Batı Karadeniz'de felaketin boyutu büyük! İşte il il son durum

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlandı.

Batı Karadeniz'de felaketin boyutu büyük! İşte il il son durum

Bartın İli Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürülüyor. Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt İlçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Batı Karadeniz'de felaketin boyutu büyük! İşte il il son durum

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapıyor.

Batı Karadeniz'de felaketin boyutu büyük! İşte il il son durum

TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLAR

Bartın'da Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 341; Kastamonu'da toplamda 1025 vatandaşımız tahliye edildi. Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedeler güvenli bölgelere götürüldü.

Batı Karadeniz'de felaketin boyutu büyük! İşte il il son durum

Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 511 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildi. Tahliyesi yapılan 511 afetzededen 457'si yakınlarının yanına gönderildi.

ENERJİ DESTEĞİ

Bartın il genelinde elektrik verilemeyen köy kalmadı. Kastamonu genelinde 89 köye ve Sinop'ta 85 köye elektrik ise verilemiyor. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edilid.

Batı Karadeniz'de felaketin boyutu büyük! İşte il il son durum

Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör gönderildi. Kastamonu Bozkurt ilçesinde 3 adet jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop Ayancık ilçesinde 7 adet jeneratör aktif olarak kullanılıyor.

Batı Karadeniz'de felaketin boyutu büyük! İşte il il son durum

KAPANAN YOL VE KÖPRÜLER

  • Kastamonu'da; yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü, Azdavay Köprüsü yıkılmış, Valay-1 Köprüsünün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsünün yaklaşım dolgularında hasar meydana gelmiş yol trafiğe kaptıldı.
  • Bartın'da; yağışlar nedeniyle Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca 2 Köprüsü yıkıldı.
  • Sinop'ta; yağışlar nedeniyle İkisu Köprüsünde hasar meydana geldi. Çatalzeytin- Türkeli yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ile Ayancık-Sakız yolu meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe kapatıldı.
  • Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmuyor.
Batı Karadeniz'de felaketin boyutu büyük! İşte il il son durum

BOZKURT İLÇESİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

38 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün afet bölgesine ziyarete gitti. Bölgede halka seslenen Erdoğan; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Batı Karadeniz'de felaketin boyutu büyük! İşte il il son durum
Batı Karadeniz'de felaketin boyutu büyük! İşte il il son durum

Batı Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'de felaketin boyutu büyük! İşte il il son durum - Son Dakika


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