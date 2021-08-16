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Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı - Son Dakika

Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı

16.08.2021 08:05

Son yılların en büyük sel felaketini yaşayan Batı Karadeniz'de can kaybı 66'ya çıktı. Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybetti, 8 kişinin tedavisi ise hastanelerde sürdürülüyor.

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 70'e yükseldiğini bildirdi. AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

47 KİŞİ ARANIYOR

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 40 evin sel sularına kapıldığı Babaçay köyünde, AFAD ekiplerince kayıp ihbarı yapılan vatandaşları arama çalışmalarına devam ediliyor. Kayıp ihbarı sayısı ise Sinop ve Kastamonu'da 47'ye yükseldi. Çay içerisinde ve yıkılan evlerin enkazlarında arama yapan ekiplere köy sakinleri de destek veriyor.

Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı

VATANDAŞLAR SEL BÖLGESİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Kastamonu'da 4 bin 526, Sinop'ta 2 bin 492 ve Bartın'da bin 67 personelin görevli olduğunu duyuran AFAD,Bartın'ın Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359, Kastamonu'da toplam bin 480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 539 afetzedenin tahliye edildiğini açıkladı.

Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden en fazla etkilenen ve en çok kaybın yaşandığı Bozkurt ilçesinde bir vatandaşın daha cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalar neticesinde, Ezine Çayı'nın yatağında bulunan apartmanlardan biri olan 8 katlı Ölçer Apartmanı'ndan bir kişinin daha cansız bedeni çıkartıldı.

Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı

KIZILAY, BÖLGEDE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türk Kızılay, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede 142 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırdı. Kurumdan yapılan açıklamada, Türk Kızılayın, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da 1091 afet uzmanı ve gönüllüsüyle yardım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı

Kızılayın şu ana kadar 142 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırdığı, 9 ikram ve 49 operasyon aracının bölgede bulunduğu açıklandı. Açıklamada, 97 binden fazla kişiye sıcak yemek, 44 binin üzerinde kişiye kumanya ile beslenme hizmeti veren Türk Kızılayın, 50 binden fazla ikramlık malzeme ve 850 bin litreden fazla temiz su dağıtımlarına devam ettiği belirtildi.

Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı

TSK, HELİKOPTERLERLE YARDIM DAĞITIYOR

Kızılay ekiplerinin, Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'taki yardım çalışmalarının yanı sıra selden etkilenen köylere de su, ekmek, gıda ve hijyen malzemesi ulaştırdığı, ulaşılamayan köylere Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin desteğiyle yardım malzemesi ulaştırıldığı kaydedildi.

Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı

SELİN İZLERİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, tarihinin en büyük sel felaketinin yaşadı. Suların zaman zaman üçüncü kata kadar ulaştığı sel suları, Bozkurt'u savaş alanına çevirdi. Otomobilleri ters çeviren sular, köprüleri yıkıp geçti. Evlerin bir çoğunda hasar meydana gelirken, enkaz kaldırma çalışmaları halen devam ediyor. Yıkılan köprünün yeniden ayağa kaldırılması ekiplerin öncelileri arasında.

Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı

Yıkılan binada ise enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Binada oturan ve enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD, JAK ve diğer kurtarma ekipleri 5 gündür çalışıyor. İlçenin son hali ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde sel felaketinin boyutu gözler önüne seriliyor.

Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı

Batı Karadeniz, Karadeniz, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı - Son Dakika


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