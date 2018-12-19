Batı Karadeniz'de Fırtına
2 saat önce
Akçakoca'da saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.
Akçakoca
'da saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.
Akçakoca'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle denizde dalga boyu 6 metreyi buldu.
Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, fırtına birkaç gün daha devam edecek.
Yetkililer, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:19 Kaynak: AA
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