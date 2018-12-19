Son Dakika Haberleri: Batı Karadeniz'de Fırtına

Batı Karadeniz'de Fırtına

2 saat önce

Akçakoca'da saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Batı Karadeniz'de Fırtına, System.String[]
Akçakoca'da saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Akçakoca'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle denizde dalga boyu 6 metreyi buldu.

Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, fırtına birkaç gün daha devam edecek.

Yetkililer, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:19 Kaynak: AA

Sabah, Akçakoca, Güncel
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