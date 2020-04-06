Batı Karadeniz'de fırtına - Son Dakika

Batı Karadeniz'de fırtına
6 saat önce
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 6 metrelik dalgalar oluştu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 6 metrelik dalgalar oluştu.
Akçakoca'da hızı yaklaşık 50 ile 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgarın 3 gün daha etkisini sürdüreceği öğrenildi. Yetkililer, balıkçılara denize açılmamaları ve vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:02 Kaynak: İHA
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