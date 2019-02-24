Son Dakika Haberleri: Batı Karadeniz'de Fırtına - Düzce

Batı Karadeniz'de Fırtına - Düzce

1 saat önce

Batı Karadeniz'de fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Batı Karadeniz'de fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli fırtına sebebiyle denizde dalga boyu 5 metreyi buldu.

Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri fırtınanın yarına kadar süreceğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:05 Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, Batı Karadeniz, Güncel
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