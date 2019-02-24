Batı Karadeniz'de Fırtına - Düzce
1 saat önce
Batı Karadeniz'de fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Batı Karadeniz
'de fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Düzce
'nin Akçakoca
ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Şiddetli fırtına sebebiyle denizde dalga boyu 5 metreyi buldu.
Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.
Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri fırtınanın yarına kadar süreceğini bildirdi.
Yetkililer, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:05 Kaynak: AA
Korkunç Kazada, Anne-Baba Can Verirken Mucize Bebek Yaralı Olarak Kurtuldu
İstanbul'un Göbeğinde Korkunç Olay! Karlar Üzerinde Ölü Bulundu
Tekirdag da Denizin 30 Metre Çekilmesi Vatandaşları Endişelendirdi
Tunceli'de Yapılan Ankette HDP Adayları, Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na Fark Attı