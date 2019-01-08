Batı Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
37 dakika önce
Batı Karadeniz'de, perşembe gününden cuma gününe kadar fırtına bekleniyor.
Batı Karadeniz
'de, perşembe gününden cuma gününe kadar fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'in batısında, perşembe gününden cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olan rüzgarın, güney ve güneybatıda yer yer saatte 88 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi.
Açıklamada, başta denizciler olmak üzere ilgililerin fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:47 Kaynak: AA
Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi
Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür
Son Dakika! Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!