Son Dakika Haberleri: Batı Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Batı Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

37 dakika önce

Batı Karadeniz'de, perşembe gününden cuma gününe kadar fırtına bekleniyor.

Batı Karadeniz'de Fırtına Uyarısı, System.String[]
Batı Karadeniz'de, perşembe gününden cuma gününe kadar fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'in batısında, perşembe gününden cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olan rüzgarın, güney ve güneybatıda yer yer saatte 88 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, başta denizciler olmak üzere ilgililerin fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:47 Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Güncel
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