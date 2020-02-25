Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı - Son Dakika

Zonguldak Valiliği Batı Karadeniz'de oluşabilecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.



Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün meteorolojik değerlendirmelerine göre, Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın 27 Şubat Perşembe gecesinden itibaren kuvvetli fırtına ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde eseceği beklendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:



'27 Şubat 2020 Perşembe gecesi 00: 00- 28 Şubat 2020 03: 00 saatleri arasında güneybatı yönünden esecek (lodos) rüzgarın, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale genelinde etkisini artırarak Perşembe günü kuvvetli fırtına ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Cuma (28.02.2020) sabah saatlerine kadar etkili olacak fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." - ZONGULDAK