Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı - Son Dakika
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Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

28.02.2022 10:37
Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Batı Karadeniz'de öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Batı Karadeniz, Meteoroloji, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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