Son Dakika Haberleri: Batı Karadeniz'de gün batımı
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Batı Karadeniz'de gün batımı

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Batı Karadeniz'de gün batımı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
" Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaz aylarında güneşin batışı çok sayıda doğasever izliyor.
Gün batımını izlemek için doğru yerde olmak için çaba gösteren yerli ve yabancı turistler, bu anı ölümsüzleştirmek için de fotoğraf çekiyor.
Denizde avlanan olta balıkçılarının güneşin önündeki silüeti de misafirlere seyir keyfi veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:07 Kaynak: AA
Akçakoca, Düzce, Batı Karadeniz, Güncel
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