Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu - Son Dakika
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Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu

06.04.2022 12:52
Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hava koşullarının normale dönmesinin ardından avlanan istavrit, tezgahlarda yerini aldı.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hava koşullarının normale dönmesinin ardından avlanan istavrit, tezgahlarda yerini aldı.

Bölgede bir haftadır etkili olan soğuk havanın yerini bahar havasına bırakmasıyla balıkçılar yeniden denize açıldı.

Bol miktarda avlanan istavrit, tezgahta kilogramı 15 liradan satılıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, vatandaşlar tarafından en fazla tercih edilen balık istavrit oldu.

Öte yandan tezgahlarda mezgit kilogramı 20, hamsi ise 25 liradan alıcı buluyor.

Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu
Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu
Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu
Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu

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Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu - Son Dakika


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