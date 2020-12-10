Batı Karadeniz'de hazan renkleri arasında büyüleyici yolculuk - Son Dakika

Yaklaşık 34 kilometrelik yol boyunca doğanın her tonunu sürücülere hissettiren yol, kendisini yavaş yavaş kışın beyaz örtüsüne hazırlıyor.

Doğal kaynak suları ile çınar, gürgen, çam ve kestane ağaçlarının Karadeniz iklimini hissettirdiği yolda durarak, fotoğraf çeken sürücüler, yolculukları boyunca sonbahardan kalan güzel manzaranın keyfini yaşıyor.

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