Batı Karadeniz'de kar manzarası havadan görüntülendi - Son Dakika

Batı Karadeniz'de yer alan Düzce ve Bartın'da kar yağışının ardından bazı kesimlerde güzel görüntüler oluştu.

Düzce'de kar yağışı, iki gün boyunca Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda güneşin de açmasıyla seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı. Bölgede oluşan güzel görüntü drone ile görüntülendi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgede etkisini kaybettiğini bildirdi.

Bartın

Karadeniz sahil yolunun Bartın- Kastamonu bağlantısı arasında yer alan Amasra- Kurucaşile yolu kar yağışıyla beyaza büründü.

Araçlarıyla Karadeniz sahil yolunu kullanan vatandaşlar kestane, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan karlı ormanların arasında kıvrılıp uzayan kara yolu ağı boyunca güzel manzara eşliğinde seyahat etme imkanı buluyor.

Sürücülere ve yolculara eşsiz seyir keyfi sunan kar manzarası, fotoğraf tutkunlarının da karelerine yansıyor.