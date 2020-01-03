Batı Karadeniz'de kış günü güneşli hava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'de kış günü güneşli hava - Son Dakika

Batı Karadeniz'de kış günü güneşli hava

6 saat önce

Batı Karadeniz sahili Akçakoca ilçesinde kış günü güneşli hava etkin oluyor.

Batı Karadeniz'de kış günü güneşli hava, System.String[]

Batı Karadeniz sahili Akçakoca ilçesinde kış günü güneşli hava etkin oluyor.


Hava sıcaklığı termometrelerde 16 dereceyi gösterirken gün içinde yer yer 18 derece olarak da görüldü. Karadenizli vatandaşlar şimdilik şemsiyelerini rafa kaldırdım durumdalar. Günün güneşli geçmesini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise çocuklarını da alıp gezmeye çıktılar. Denizlerde ise durum biraz daha farklıydı. Akçakoca sahilinin mavi bayraklı plajlarının bir kısmı sular altında olurken dalga boyu yer yer 2 metreye ulaştı. Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre hava sıcaklığı Cuma günü düşecek hafta sonu ise tekrar güneşli havanın gelip sıcaklığın artacağı tahmin ediliyor. - DÜZCE

Batı Karadeniz, Şemsi Tebrizi, Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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