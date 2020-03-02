Batı Karadeniz'de kıyı balıkçıları "erken paydos" demeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Batı Karadeniz'de kıyı balıkçıları "erken paydos" demeye hazırlanıyor

12 dakika önce

Batı Karadeniz'de kıyı balıkçıları, balık miktarının az olması nedeniyle sezonun bitmesine 1,5 ay kala teknelerini limana yanaştırmaya başladı.

Batı Karadeniz'de kıyı balıkçıları, balık miktarının az olması nedeniyle sezonun bitmesine 1,5 ay kala teknelerini limana yanaştırmaya başladı.

Sezon başından bu yana Karadeniz kıyılarında avlanan balıkçılar, son günlerde balığın, göç yolu olan Doğu Karadeniz ve Gürcistan tarafına yönelmesiyle avlanmaya ara verdi.

Balıkçılar, limandaki güvenli bölgeye aldıkları teknelerini mart-nisan aylarında yapılacak salyangoz avcılığı için onarıyor.

Yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yapan Hasan Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizlerde az miktarda mezgit ve çinekop avladıklarını söyledi.

Sezonun, beklentileri tam anlamıyla karşılamadığını dile getiren Başaran, "Bu sezon kıyı balıkçılığı tam anlamıyla olmadı. İstediğimiz seviyeye ulaşamadık. Sezon itibarıyla artık havalar ısınmaya başladı ve küçük balıkçılık, sıcak havalarda mümkün olmuyor. Havalar ısındıkça balık sürüleri dağılır ve kıyı balıkçılığı dediğimiz küçük tekneler limana yanaşır." diye konuştu.

Başaran, sezonun geri kalanında balıkçılığın azalacağına işaret ederek, "Şu an ufak balıkçıların yapabileceği hiçbir şey yok. Denizin korunmasını ve balıkçılığa teşvikin artmasını talep ediyoruz. Sezonun bitmesine 1,5 ay kala teknelerimizi limana alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Batı Karadeniz'de kıyı balıkçıları erken paydos demeye hazırlanıyor

Batı Karadeniz, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:15 Kaynak: AA
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