Batı Karadeniz'de kurban kesimi hazırlıkları - ZONGULDAK - Son Dakika

Zonguldak, Karabük, Düzce ve Bartın'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban satış ve kesim işlemleri için düzenleme yapıldı.

Zonguldak'ta, kurban kesiminin sağlıklı koşullarda yapılması için çalışmalar sürüyor.

Zonguldak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Rıza Akçay, AA muhabirine, kent merkezinde kurban kesim yeri olarak belirlenen belediye mezbahanesinin bakıma alındığını söyledi.

Kesimlerin hijyenik olması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini anlatan Akçay, "Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla kurbanını kesmeye gelecek vatandaşların ateşi ölçülecek. Vatandaşlar, sosyal mesafeyi korumak için kesim yerlerine sırayla ve randevu usulüyle alınacak. Mezbahanenin eski olan banyoları, lavaboları, muslukları tamamen değiştirildi. Girişe ve kesim alanına el dezenfektanları konuldu, içerinin komple temizliği yapıldı." diye konuştu.

Akçay, mezbahaneye geleceklerin kesim yerlerinde sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maskelerini takmalarının önemli olduğunu sözlerine ekledi.