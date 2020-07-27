Batı Karadeniz'de kurban kesimi hazırlıkları - Son Dakika

Karabük Belediyesince, Kurban Bayramı dolayısıyla mezbaha ve canlı hayvan pazarında önlemler alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melise köyü yakınlarında bulunan mezbaha ve yakınında kurulan canlı hayvan pazarında Kovid-19 nedeniyle ek tedbirler uygulanacak.

Kurban Bayramı öncesi gerek kurbanlık satışı gerekse kurban kesimiyle ilgili son hazırlıklar koronavirüs tedbirleri kapsamında tamamlandı.

Hayvan pazarının dışında satış yapılması yasaklandı. Yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Kurbanlık satışı yapılan alanda denetimler Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak.

Kurbanlarını kestirmek isteyenler için bayram süresince belediye ekiplerince belediye mezbahasında ücretsiz kesim gerçekleştirilecek.