Batı Karadeniz'de Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor

Batı Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda şöyle denildi:



"Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de 25.12.2018 Salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın sabah saatlerinden sonra yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşeceği ve Bolu, Kastamonu, Düzce ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (7-15 cm yüksekleri 20 cm) olması beklendiğinden başta Bolu Dağı geçişinde olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - ZONGULDAK

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