Son Dakika Haberleri: Batı Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar

Batı Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar günlük hayatı zorlaştırıyor.

Batı Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar günlük hayatı zorlaştırıyor.

Öğle saatlerinde etkisini artıran ve saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi buldu.

Bölgenin en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca'da balıkçılar denize açılamazken, bazıları teknelerini limandaki güvenli bölgeye çekti.

Meteoroloji yetkilileri, birkaç gün daha devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle balıkçıların ve vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:24 Kaynak: AA

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