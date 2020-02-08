Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar - Son Dakika
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Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreyi aştı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreyi aştı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca'da, saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Günlük yaşamda da olumsuzluklara neden olan kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 5 metrenin üzerine çıktı.

Limandaki tekneler ise balıkçılar tarafından güvenli bölgelere alındı.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın şiddetini arttırmasını beklediklerini belirterek, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yaptı.

Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar

Karadeniz Bölgesi, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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