Batı Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden yapılan uyarılar doğrultusunda Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden yapılan uyarılar doğrultusunda Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor.



Yurdun, Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinden itibaren kuvvetlenecek rüzgarın Perşembe günü gündüz saatler ile Cuma öğlen saatlerine kadar Batı Karadeniz'de zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrimlesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. - ZONGULDAK

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