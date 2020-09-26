Batı Karadeniz'de palamut bollaştı, fiyatlar düştü - Son Dakika

Batı Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla bolluk yaşanan palamutun tanesi tezgahlarda tanesi 7,5 liradan satılıyor.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca Limanı'na balıkçılar bol palamutla dönmeye başlayınca fiyatlarda düşüş yaşanması hem tezgahları şenlendirdi hem de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Balıkçı esnafı Sadık Kara, AA muhabirine, bu sene palamutta bolluk sezonu yaşandığını söyledi.

Esnafın yaşanan yoğunluktan memnun olduğunu ifade eden Kara, "3 gün önceye kadar tezgahlarda palamudu 12,5 liraya satıyorduk. Bu sene tam bir palamut sezonu yaşıyoruz. Şu anda palamudu 7,5 liradan satıyoruz. Halkımız tezgahlardaki fiyatlardan memnun ayrıca esnaf da yoğunluktan memnun. Diğer balıklara göre bu sene palamut oldukça fazla çıkıyor." dedi.

Vatandaşların palamuda hasret kaldığını ve fiyatların da memnun edici olduğunu söyleyen Kara, "Çok iyi palamut satışı yapıyoruz. Halkımız fiyatlardan oldukça memnun. Biz de memnunuz ve denizde balık tutan balıkçılar da memnun. Dediğimiz gibi tam bir palamut sezonu yaşıyoruz. Evet tezgahlarımız palamutla şenlendi." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kara, tezgahlardaki diğer balık türlerinden mezgitin kilogramının 25, barbunun 20 liradan satıldığını sözlerine ekledi.