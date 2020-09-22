Batı Karadeniz'de palamut bolluğu - Son Dakika

Batı Karadeniz'de palamut bolluğu

Batı Karadeni Bölgesinin en önemli balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sabaha karşı denize açılan balıkçılar tekneleri palamutla dolu şekilde dönüyor.

Batı Karadeni Bölgesinin en önemli balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sabaha karşı denize açılan balıkçılar tekneleri palamutla dolu şekilde dönüyor.

Limana ağlarını dahi temizlemeye fırsat olmadan dönen taka, tekne ve trol avcılarının yüzleri, adeta denizden fışkıran palamutla gülüyor. Yakalanan bol miktardaki balıklar limanda kendilerini bekleyen İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya, Bolu ve Düzce'den gelen araçlara yükleme yapılarak söz konusu illere karayolu ile gönderiliyor.

"Denizden palamut fışkırıyor desek yeridir"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, sezon başında hava şartlarının düzgün gitmesinin balık yumurtasına yardımcı olduğunu ve bu yıl palamut avcılığının bol olmasına sebep olduğunu söyledi.

Bölgede ciddi bir avcılığın olduğunu anlatan Karakaş, şöyle konuştu:

"Denizden palamut fışkırıyor desek yeridir. Yoğun bir şekilde limanımızın her gün yaklaşık olarak 5 bin kasa palamut çıkıyor. Sadece yerel avcılıktan bahsediyorum, 5 bin kasa palamut çıkıyor. O da zaten bölgemizde tezgahlarda uygun fiyatlarla satılıyor. 4-5 sene önce de bu şekilde yoğun bir avcılık olmuştu. Bu sene ondan biraz daha fazla gibi görünüyor."

"Palamudun arkasına hamsiyi de bekliyoruz"

Bu yıl denizde bütün balık türlerinde bir bereket beklediklerini vurgulayan Karakaş, "Palamudun arkasına hamsiyi de bekliyoruz. Hamside de bir bolluk bekliyoruz. Bu sene Karadeniz'de bereket senesi gibi görüyoruz. Yazın hava şartlarının düzgün gitmesinden dolayı yumurtlayan bütün hayvanların yumurtaları tuttu. Diğer balıkların hepsinde de bir yoğunluk bekliyoruz. İyi bir sezon olacağını düşünüyoruz. Şimdiye kadar tahminlerimizde şaşmadık. İnşallah bundan sonra da şaşmayız. Bol bereketli bir avcılık sezonu olur inşallah." diye konuştu.

Batı Karadeniz'de palamut bolluğu

Karadeniz, Akçakoca, Balık, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'de palamut bolluğu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz görüşmelerini İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Eski futbolcu Kolgu, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri 1 milyon TL dolandırdı Eski futbolcu Kolgu, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri 1 milyon TL dolandırdı         
17:24
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı         
16:14
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 19:04:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batı Karadeniz'de palamut bolluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei