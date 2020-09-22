Batı Karadeniz'de palamut bolluğu - Son Dakika

Batı Karadeni Bölgesinin en önemli balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sabaha karşı denize açılan balıkçılar tekneleri palamutla dolu şekilde dönüyor.

Limana ağlarını dahi temizlemeye fırsat olmadan dönen taka, tekne ve trol avcılarının yüzleri, adeta denizden fışkıran palamutla gülüyor. Yakalanan bol miktardaki balıklar limanda kendilerini bekleyen İstanbul, Ankara, Zonguldak, Sakarya, Bolu ve Düzce'den gelen araçlara yükleme yapılarak söz konusu illere karayolu ile gönderiliyor.

"Denizden palamut fışkırıyor desek yeridir"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, sezon başında hava şartlarının düzgün gitmesinin balık yumurtasına yardımcı olduğunu ve bu yıl palamut avcılığının bol olmasına sebep olduğunu söyledi.

Bölgede ciddi bir avcılığın olduğunu anlatan Karakaş, şöyle konuştu:

"Denizden palamut fışkırıyor desek yeridir. Yoğun bir şekilde limanımızın her gün yaklaşık olarak 5 bin kasa palamut çıkıyor. Sadece yerel avcılıktan bahsediyorum, 5 bin kasa palamut çıkıyor. O da zaten bölgemizde tezgahlarda uygun fiyatlarla satılıyor. 4-5 sene önce de bu şekilde yoğun bir avcılık olmuştu. Bu sene ondan biraz daha fazla gibi görünüyor."

"Palamudun arkasına hamsiyi de bekliyoruz"

Bu yıl denizde bütün balık türlerinde bir bereket beklediklerini vurgulayan Karakaş, "Palamudun arkasına hamsiyi de bekliyoruz. Hamside de bir bolluk bekliyoruz. Bu sene Karadeniz'de bereket senesi gibi görüyoruz. Yazın hava şartlarının düzgün gitmesinden dolayı yumurtlayan bütün hayvanların yumurtaları tuttu. Diğer balıkların hepsinde de bir yoğunluk bekliyoruz. İyi bir sezon olacağını düşünüyoruz. Şimdiye kadar tahminlerimizde şaşmadık. İnşallah bundan sonra da şaşmayız. Bol bereketli bir avcılık sezonu olur inşallah." diye konuştu.