Batı Karadeniz'de palamut bolluğu devam ediyor - Son Dakika
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Batı Karadeniz'de palamut bolluğu devam ediyor

11.10.2022 18:40

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde palamut bolluğu devam ediyor.

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde palamut bolluğu devam ediyor.

Sabah saatlerinde palamut avcılığına çıkan tekneler, akşam üstü limana bol palamut ile döndü, limanın avdan dönen gemilerle dolması nedeniyle bazı balıkçı tekneleri açıkta beklemek zorunda kaldı.

Limanda kamyonlara yüklenen palamutlar, farklı şehirlere gönderildi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, palamut bolluğun devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 1 ay daha bu bolluğunun devam edeceğini belirten Karakaş, "Ciddi anlamda palamut avcılığı tekrardan başladı." dedi.

Karakaş, Akçakoca'dan çıkan palamutların ülkenin hemen hemen her yerine gönderildiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'de palamut bolluğu devam ediyor - Son Dakika

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