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Batı Karadeniz'de palamut sezonu kapandı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek büyük umutlarla denize açılan balıkçılar, bu yıl palamutta umduğunu bulamadı.

Batı Karadeniz'de palamut sezonu kapandı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek büyük umutlarla denize açılan balıkçılar, bu yıl palamutta umduğunu bulamadı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl balıkçılar için palamut sezonunun iyi geçmediğini söyledi.

Palamut olmadan sezonun bittiğini belirten Karakaş, "Palamut artık olmayacak. Zaten mevsimi de geçti. Bu sene küresel ısınma nedeniyle yumurtasını dökemedi. Yumurtasını bırakmayınca, yavru olmayınca balık da olmuyor. Bu saatten sonra da olmayacak." diye konuştu.

Karakaş, bu yıl genel olarak hamsi, istavrit, barbun ile sezonun geçirileceğini kaydetti.

Akçakoca, Eylül, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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