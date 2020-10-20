Batı Karadeniz'de poyraz etkili oluyor - Son Dakika

Batı Karadeniz'de poyraz etkili oluyor
20.10.2020 16:11
-Batı Karadeniz'de poyraz etkili oluyor -Balıkçılar limana sığındı Batı Karadeniz'de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle dalga boyu 3 metreyi buldu.
- Batı Karadeniz'de poyraz etkili oluyor
-Balıkçılar limana sığındı
DÜZCE - Batı Karadeniz'de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz nedeniyle dalga boyu 3 metreyi buldu. Bazı balıkçılar ise dalga nedeniyle açılmadı.
Batı Karadeniz'de poyraz fırtınası etkili oluyor. Dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, poyraz nedeniyle dalga boyu 3 metreyi bulurken bazı balıkçı tekneleri ise Akçakoca Limanına demirlediler. Bazı balıkseverlerde rüzgara rağmen olta attılar.
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