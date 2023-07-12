Karadeniz'de sel felaketinden etkilenen işverenler ve sigortalılar için prim ödemelerinde ertelemeye gidildi

Karadeniz'de selden etkilenen işverenler ile sigortalıların prim ödemeleri, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ertelenecek.

"PRİM ÖDEMELERİNİ 1 YILA KADAR ERTELİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini bir yıla kadar erteliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

SEL FELAKETİ ÖNCESİ SÜRESİ DOLMUŞ BORÇLAR DA ERTELENDİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre ayrıca, selden etkilenen işverenler ve sigortalıların sel felaketi öncesi süresi dolmuş borçları ve sel felaketini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek borçları ile SGK'ye vermeleri gereken her türlü bilgi, belge ve yapılması gereken başvuruları da afetin yaşandığı tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilecek.