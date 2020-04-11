Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki Karabük, Düzce, Bolu ve Bartın'da "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Karabük'te vatandaşlar genelde evde kalmayı tercih etti. Kentin işlek caddeleri ile meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Zabıta ve polis ekipleri de kent genelindeki devriye görevini sürdürerek denetimlerini devam ettiriyor.

Bartın

Bartın'da insanların büyük bölümü zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı.

Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda da sessizlik hakim oldu.

Düzce

Düzce'de, İstanbul Caddesi, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şeritlerle kapatılmasının ardından şehrin en işlek noktaları en sakin günlerini yaşadı.

Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul Caddesi, Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi girişinde kurulan geçiş noktalarında, maske denetiminin ardından vatandaşların geçişine izin veriliyor.

Öte yandan, İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Akçakoca ilçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak il merkezine yapılacak tüm giriş ve çıkışların saat 24.00'ten itibaren 2 günlük süreyle sınırlandırılması kararının ardından güvenlik güçleri ilçe girişinde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin Düzce, Zonguldak ve Sakarya girişlerinde araçlar denetleniyor.

Alınan karar çerçevesinde sahil şeridinde yürüyüş alanları kapatıldı. En sakin günlerini yaşayan ilçede sessizlik hakim.

Bolu

Bolu kent merkezinde, İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddelerinin kapatılması ve hafta sonu olmasının da etkisiyle sakinlik yaşanıyor.

Caddelere, sadece işi olan ve buralarda iş yeri bulunanların girişine izin veriliyor.

Demokrasi ve Kent meydanları ile kentteki parklar ve yeşil alanlarda da yoğunluk görülmedi.