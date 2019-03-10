Son Dakika Haberleri: Batı Karadeniz'de Sıcak Hava

Batı Karadeniz'de Sıcak Hava

1 saat önce

"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı.

Batı Karadeniz'de Sıcak Hava, System.String[]
"Batı Karadeniz'in İncisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı. Hafta sonu tatilini ve sıcaklığı fırsat bilen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı.

Yaklaşık 38 kilometrelik sahili bulunan Akçakoca'da vatandaşlar sıcak hava nedeniyle sahil ve parklara akın etti. Özellikle yerli ve yabancı turistler ilçe ekonomisine katkı sunarken, esnaf ve lokantaların yüzü güldü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre sıcak havanın 2 gün daha süreceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:54 Kaynak: AA

Düzce, Akçakoca, Batı Karadeniz, Güncel
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