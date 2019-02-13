Son Dakika Haberleri: Batı Karadeniz'de Şiddetli Rüzgar

Batı Karadeniz'de Şiddetli Rüzgar

7 saat önce

Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Batı Karadeniz'de Şiddetli Rüzgar, System.String[]
Batı Karadeniz'de etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkisini artıran ve saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Balıkçılar, limanda bulunan teknelerini güvenli bölgeye aldı.

Meteoroloji yetkilileri, hafta başına kadar sürecek şiddetli rüzgara karşı vatandaşların ve balıkçıların dikkatli olmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:09 Kaynak: AA

Akçakoca, Düzce, Batı Karadeniz, Güncel
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