Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sonrasında sel felaketi yaşandı - Son Dakika

Şiddetli yağış Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti. Dereler ve çaylar taştı, evleri su bastı.Geçtiğimiz günlerde Rize'de yaşanan sel felaketinde de bölgeye giderek tüm imkanları seferber eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bu kez de Batı Karadeniz için harekete geçiyor. Başkan Genç, selden etkilenen bölgelere gitmek için bu akşam yola çıkıyor. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen Şükrü Genç, bölgede gerekli incelemelerde bulunup, çalışmalarını sürdürecek.

HEYET İNCELEMELERDE BULUNACAK

Batı Karadeniz heyetinde İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Suat Yıldız, Danışmanlar Baki Aydöner ve Bülent Akköse, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Müdürü Mustafa Erata, İBB Meclis Üyeleri Emel Tığlı, Fatoş Hamzalı, Görkem Kurşun ve Akın Gürkan ile İBB Grup Başkan Vekili Sergen Doğan yer alıyor.Heyet, Sinop Ayancık'ta incelemelere başlayarak;Kastamonu, Bartın, Karabük'e giderek tespitlerde bulunacak. Ayrıca İBB, 76 personel, 42 araç, ekipman ve gıda malzemeleri ile bölgede afetzedelere destek oluyor.