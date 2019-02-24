Son Dakika Haberleri: Batı Karadeniz'de Sis

Batı Karadeniz'de Sis

1 saat önce

Zonguldak'ta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Batı Karadeniz'de Sis, System.String[]
Zonguldak'ta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu arttıran sis, özellikle Zonguldak- İstanbul kara yolunda görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde sis yüzünden görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler, kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu aralıklarla görülmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:06 Kaynak: AA

İstanbul, Sabah, Zonguldak, Güncel
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