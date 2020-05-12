Batı Karadeniz'de tezgahlar kültür balığına kaldı - Son Dakika

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da sezon kapanarak kıyı balıkçılığının başlamasıyla kültür balığı tezgahlardaki yerini aldı.



Palamutta hayal kırıklığı yaşayan, hamsi, istavrit mezgit ve diğer türlerde iyi bir sezon geçiren balıkçılar, sezonun 15 Nisan'da kapanmasıyla teknelerini limana çekerek bakıma aldı.

Küçük tekneler ve takaların kıyı balıkçılığına başladığı bölgede bu yıl tekir, uskumru, lüfer, çingene palamutu gibi balıklar nadir avlanıyor.

Kıyı balıkçılığının verimli olmaması nedeniyle balık fiyatları yükselirken, tezgahları da kültür balıkları süslemeye başladı.

"Bu dönemde tezgahlarda deniz balığı bulmak çok zor"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan sezonun ne çok iyi ne de çok kötü geçtiğini söyledi.

Şu anda teknelerin bakıma alındığını, kıyı balıkçılığının devam ettiğini anlatan Karakaş, "Yeterli derecede balık olmaması nedeniyle balıkçılarımız denize açılmıyor. Bu nedenle tezgahları kültür balıkları süslüyor. Kıyı balıkçılarımız avlanma yapsa bile az miktarda olacaktır." diye konuştu.



Tezgahlarda bulunan çoğu balığının kültür balığı olduğunu aktaran Karakaş, "Tezgahlarda şu an alabalık, çupra, somon, levrek ve taş balığı var. Bu balık türleri kültür balığı olduğu için diğer türlerin fiyatları biraz pahalı. Bu dönemde tezgahlarda deniz balığı bulmak çok zordur." ifadelerini kullandı.