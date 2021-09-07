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Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar - Son Dakika

Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar

07.09.2021 23:13

Bartın'ın Amasra ilçesinde eşine ender rastlanan bir olay yaşandı. Deniz suyunun soğuması nedeniyle oksijensiz kalan tonlarca balık, kıyıya vurdu. Sahile akın eden balıklar, vatandaşlar tarafından toplandı. Bazı vatandaşlar 100 kiloya yakın balık topladıklarını dile getirdi.

Bartın'da deniz suyunun soğuması nedeniyle oksijensiz kalan tonlarca balık, kıyıya vurdu. Kıyı şeridinin balık dolduğunu duyan vatandaşlar ise soluğu sahilde aldı. Eline kovayı tutuşturan vatandaşlar, kilo kilo balıkları evlerine götürdü. Bazı vatandaşların 100 kiloya kadar balık topladığı ifade edildi.

ELLERİNDE KOVALARLA SAHİLE AKIN ETTİLER

Deniz suyunun aniden soğuması sebebiyle Avara Göçkündemirci sahilinde tonlarca istavrit kıyıya vurdu. Yaklaşık 500 metre uzunluktaki sahil şeridi boyunca kumsa yüzeyini tonlarca balık kaplarken 7'den 70'e yüzlerce vatandaş ellerinde kova, çuval ve poşetlerle balık toplamak için sahile akın etti.

Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Kadını erkeği çok sayıda vatandaşın ellerinde fenerlerle kıyıda biriken balıkları topladığı anlar ilginç görüntü oluşturdu. Vatandaşlardan Ramazan Şen, poyraz esmesi nedeniyle deniz suyunun soğuduğunu ve 2 akşamdır ciddi bir balık akını olduğunu söyledi. Şen, "Ben de bu akşam yaklaşık 40 kilo balık topladım. Kendim denizciyim ama şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Büyüklerimiz 20 yıl önce böyle bir şey olduğunu söylüyor ama bu kadar da değilmiş. Bu akşam yüzlerce kişi balığa doydu." dedi.

Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar

"100 KİLO TOPLAYAN VAR"

Köy sakinlerinden Nevzat Yelkenci de denizin ani soğuması nedeniyle tonlarca istavritin sahile vurduğunu ve birçok kişi gibi kendisinin de kovalarla sahile geldiğini belirterek, "Burada 100 kilo toplayan var. Daha önce de bu olayı yaşamıştık ama böylesi olmamıştı." ifadesini kullandı.

Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar
Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar
Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar
Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar
Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar
Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar
Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar
Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar

Karadeniz, Amasra, Bartın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam Böylesi ilk kez görülüyor! Karadeniz'de gece tonlarca balık kıyıya vurdu, 100 kilo 100 kilo topladılar - Son Dakika


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