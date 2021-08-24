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Batı Karadeniz'de "yeşil altın" harmana indi - Son Dakika

Batı Karadeniz'de "yeşil altın" harmana indi

24.08.2021 10:47
Batı Karadeniz'de

Batı Karadeniz'de fındık üreticileri, topladıkları ürünlerini harmana indirdi.

Batı Karadeniz'de fındık üreticileri, topladıkları ürünlerini harmana indirdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "yeşil altın" olarak nitelendirilen fındık, harmana gelmeye başladı. Üreticiler, fındığı kabuğundan ayırarak kurutma işlemi için güneş görebileceği yerlere seriyor. Fındık, 5 gün kurutulduktan sonra depolara çekiliyor.

Kentte 63 bin hektar alanda üretilen fındığın, eylül sonuna kadar toplanarak satışa hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Fındık üreticisi Erol Asan, AA muhabirine, sezona güzel başladıklarını belirterek, fındığın tanesinin kabuğundan ayrılmasının ardından harmanda birkaç işlemden geçtiğini söyledi.

Asan, Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alacağını duyurmasının üretici adına sevindirici olduğunu dile getirerek, "Ancak fındık fiyatları biraz daha yüksek olabilirdi diye düşünüyoruz. Üreticilerimize kolay gelsin. Fındık toplamak zahmetli bir iş. Yağışlar başladığı zaman araziden fındık toplamak zor oluyor. Şu anda güneşlerde fındık toplamak daha iyi." diye konuştu.

Batı Karadeniz, Akçakoca, Fındık, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'de 'yeşil altın' harmana indi - Son Dakika


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