Batı Karadeniz'de Yoğun Sis
1 saat önce
Batı Karadeniz'de etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Batı Karadeniz'de etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğlene doğru etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Yoğun sis nedeniyle kıyı balıkçığı yapanlar denize açılamazken, meteoroloji yetkilileri, sisli havanın yarın etkisini kaybedeceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:37 Kaynak: AA
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