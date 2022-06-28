Batı Karadeniz'deki afetzedelere Türk Kızılaydan yardım - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Karadeniz'deki afetzedelere Türk Kızılaydan yardım

28.06.2022 16:39
Batı Karadeniz'deki afetzedelere Türk Kızılaydan yardım

Türk Kızılay, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel ve su baskınlarının üçüncü gününde, 63 personel ve 50 gönüllüyle müdahale ve yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk Kızılay, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel ve su baskınlarının üçüncü gününde, 63 personel ve 50 gönüllüyle müdahale ve yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'taki sel ve su baskınları dolayısıyla Ankara, Düzce, Kırklareli ve İstanbul Afet Müdahale Merkezi ile Genel Müdürlükten personel görevlendirildi.

Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu, Bursa, Kocaeli ve Bolu şubeleri ile Gökçebey ve İnebolu temsilciliklerini de sahada seferber eden Türk Kızılay, müdahale ve yardım faaliyetlerini 63 personel ve 50 gönüllüsü ile sürdürüyor.

Türk Kızılay, bölgede sabah, öğle, akşam ve gece olmak üzere 4 öğün sıcak yemek hizmeti veriyor, yatak, yastık, battaniye, nevresim ve giyim desteği sunuyor.

Ayrıca 5 bin su, sıcak ve soğuk içecek, 2 bin 440 kumanya ve ikramlık malzemeleri afetzedelere ulaştıran Kızılay, ikram aracı, minibüs, haberleşme aracı, öncü araç, koordinasyon aracı, binek araç ve kamyonetten oluşan 31 aracıyla bölgede lojistik faaliyetleri yürütüyor.

YORUMLAR
500
Kuvvetli Yağış, Kdz. Ereğli'de Etkili Oldu Kuvvetli Yağış, Kdz. Ereğli'de Etkili Oldu Batı Karadeniz'de meydana gelen yoğun yağış ve seller nedeniyle oluşan elektrik arızaları gideriliyor Batı Karadeniz'de meydana gelen yoğun yağış ve seller nedeniyle oluşan elektrik arızaları gideriliyor
Kaynak: AA

Batı Karadeniz, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'deki afetzedelere Türk Kızılaydan yardım - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:39 Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
16:21 Bakan Nebati'den "Görevden alınacak" iddialarına yanıt: Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 16:47:20. #1.11#
SON DAKİKA: Batı Karadeniz'deki afetzedelere Türk Kızılaydan yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement