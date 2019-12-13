Batı Karadeniz'deki "levrek kıtlığında" 3 balık, 1600 liraya alıcı buldu - DÜZCE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'deki 'levrek kıtlığında' 3 balık, 1600 liraya alıcı buldu - DÜZCE - Son Dakika

Batı Karadeniz'deki "levrek kıtlığında" 3 balık, 1600 liraya alıcı buldu - DÜZCE

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağına takılan 3 levrek, 1600 liraya satıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların ağına takılan 3 levrek, 1600 liraya satıldı.

Batı Karadeniz bölgesinin önemli limanlarından Akçakoca'da sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar, bu yıl nadiren avlanan 3 levrek balığıyla döndü.

Balıkçı Yavuz Tuzcuoğlu, birkaç gündür denizde levrek görüldüğünü belirterek, "Levrekler 5 kilo civarında. Kilosu da 110-120 lira civarında değişiyor. Bugün 3 levrek vardı." dedi.

Levreği restoranların tercih ettiğini anlatan Tuzcuoğlu, "Levrek balığı güzel memnunuz. Bu gördüğünüz balık 550 lira. Ağırlık olarak 5,5 kilogram civarı. 3 balığı 1600 liraya sattık." diye konuştu.

Batı Karadeniz'deki levrek kıtlığında 3 balık, 1600 liraya alıcı buldu - DÜZCE

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:37 Kaynak: AA
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