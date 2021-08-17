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Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 77 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 47 kişi hala aranıyor - Son Dakika

Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 77 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 47 kişi hala aranıyor

17.08.2021 09:25

Geçtiğimiz hafta sel felaketinin vurduğu Batı Karadeniz'de Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 kişi olmak üzere 77 kişi yaşamını yitirdi. Bölge halkının yaralarını sarmak için ekipler seferber olurken, 47 kişi ise hala aranıyor.

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde bilanço günden güne ağırlaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı en son 77 olarak açıklandı. AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan bilgilendirmede; Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

47 KİŞİ HALA ARANIYOR

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 40 evin sel sularına kapıldığı Babaçay köyünde, AFAD ekiplerince kayıp ihbarı yapılan vatandaşları arama çalışmalarına devam ediliyor. Kayıp ihbarı sayısı ise Sinop ve Kastamonu'da 47'ye yükseldi. Çay içerisinde ve yıkılan evlerin enkazlarında arama yapan ekiplere köy sakinleri de destek veriyor.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Kastamonu'da 4 bin 526, Sinop'ta 2 bin 492 ve Bartın'da bin 67 personelin görevli olduğunu duyuran AFAD, Bartın'ın Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359, Kastamonu'da toplam bin 480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 539 afetzedenin tahliye edildiğini açıkladı.

77 kişinin hayatının kaybettiği Batı Karadeniz'deki sel felaketinde kaybolan 47 kişi hala aranıyor

KIZILAY, YARDIM DAĞITIYOR

Türk Kızılayı, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede 142 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırdı. Kurumdan yapılan açıklamada, Türk Kızılayı'nın, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da 1091 afet uzmanı ve gönüllüsüyle yardım çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kızılay'ın şu ana kadar 142 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırdığı, 9 ikram ve 49 operasyon aracının bölgede bulunduğu açıklandı. Açıklamada, 97 binden fazla kişiye sıcak yemek, 44 binin üzerinde kişiye kumanya ile beslenme hizmeti veren Türk Kızılay'ın, 50 binden fazla ikramlık malzeme ve 850 bin litreden fazla temiz su dağıtımlarına devam ettiği belirtildi.

TSK DA AFET BÖLGESİNDE

Kızılay ekiplerinin, Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'taki yardım çalışmalarının yanı sıra selden etkilenen köylere de su, ekmek, gıda ve hijyen malzemesi ulaştırdığı, ulaşılamayan köylere Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin desteğiyle yardım malzemesi ulaştırıldığı kaydedildi.

SELİN İZLERİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, tarihinin en büyük sel felaketinin yaşadı. Suların zaman zaman üçüncü kata kadar ulaştığı sel suları, Bozkurt'u savaş alanına çevirdi. Otomobilleri ters çeviren sular, köprüleri yıkıp geçti. Evlerin bir çoğunda hasar meydana gelirken, enkaz kaldırma çalışmaları halen devam ediyor. Yıkılan köprünün yeniden ayağa kaldırılması ekiplerin öncelileri arasında.

Yıkılan binada ise enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Binada oturan ve enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için AFAD, JAK ve diğer kurtarma ekipleri 5 gündür çalışıyor. İlçenin son hali ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde sel felaketinin boyutu gözler önüne seriliyor.

Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 77 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 47 kişi hala aranıyor

Batı Karadeniz, Bartın, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 77 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 47 kişi hala aranıyor - Son Dakika


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