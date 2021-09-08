Batı Karadeniz'deki sel felaketinde görev alan NAK gönüllülerine teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede görev yapan Nilüfer Arama ve Kurtarma (NAK) gönüllülerine AFAD tarafından "Teşekkür Belgesi" verildi.

NAK'ın toplanma merkezinde gerçekleşen programda, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, NAK gönüllüleriyle bir araya geldi.

Mumcu, gönüllülere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Teşekkür Belgesi"ni takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.