Batı Karadeniz'deki sellerde 82 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 11 Ağustos'ta Batı Karadeniz Bölgesi'nde başlayan aşırı yağışlar sonucu yaşanan sellerde meydana gelen can kayıplarının, Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 kişi olmak üzere 82'ye yükseldiğini açıkladı.

AFAD, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 11 Ağustos'ta başlayan aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sellere ilişkin yeni bilgileri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; yaşanan sel olaylarında Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10 ve Bartın'da 1 olmak üzere toplam 82 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

2 BİN 483 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Taliye çalışmaları kapsamında sel afeti sonrası; Bartın'ın Ulus ilçesinde 359, Kastamonu'da 1480 kişi, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 644 afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi. Toplamda 2 bin 483 vatandaş tahliye edildi.