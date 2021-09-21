Üye Girişi
Batı Karadeniz'den gönderilen yöresel kıyafetler Japonya'da sergilendiZonguldaklı işadamının çabası, Türk ve Japon Halkı'nı daha da yakınlaştırdı - Son Dakika

Batı Karadeniz'den gönderilen yöresel kıyafetler Japonya'da sergilendiZonguldaklı işadamının çabası, Türk ve Japon Halkı'nı daha da yakınlaştırdı

21.09.2021 13:20

- Batı Karadeniz'den gönderilen yöresel kıyafetler Japonya'da sergilendi Zonguldaklı işadamının çabası, Türk ve Japon Halkı'nı daha da yakınlaştırdı Japonya'da 2020 yılında meydana gelen ve 12 bin işyeri ile evin etkilendiği sel felaketi sonrası Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, Batı...

- Batı Karadeniz'den gönderilen yöresel kıyafetler Japonya'da sergilendi

Zonguldaklı işadamının çabası, Türk ve Japon Halkı'nı daha da yakınlaştırdı

FUKUOKA - Japonya'da 2020 yılında meydana gelen ve 12 bin işyeri ile evin etkilendiği sel felaketi sonrası Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, Batı Karadeniz'den gönderilen yöresel kıyafetleri Japon halkı ile buluşturdu.

Japonya'ya yerleşen Devrekli işadamı Murat Enşici, geçen yıl Japonya'nın güneybatısında yer alan Kumamoto eyaletinin Hitoyoshi kentinde meydana gelen sel felaketinde yaraları sarmak için Japon halkının imdadına koştu. Zor durumda kalan bölge halkına yardım ederek iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayan Enşici, 1998 yılında Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen sel felaketine dikkat çekerek kader birliği projesini hayata geçirdi. 23. Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın himayelerinde Fukuoka Fahri Başkonsolosu İshihara Susumu'nun desteğiyle hayata geçen projede, evi sel altında kalanların geleneksel Japon kıyafetlerini kurtarıp temizlenirken Zonguldak ve Bartın'daki yöresel kıyafetlerin yanı sıra geleneksel el sanatı olan Bartın tel kırması da hazırlanarak Japonya'ya gönderildi. İki ülkenin yöresel kıyafetleri Japonya Fukuoka Asya Sanat Müzesi'nde sergilenirken davetliler için ise her iki bölgede yaşanan sel felaketlerine dikkat çeken broşürler hazırlandı.

Geniş katılımla düzenlenen sergide Zonguldaklı yönetmen Ahmet Öktem Arıç, Devrek Bastonu ve Halilbeyoğlu köyünün tanıtımı için hazırlanan belgesel film izlendi. Ney sanatçısı Özgür Seyit Sever ve kanuni sanatçısı Tanju Durak da Ankara'da hazırladıkları özel konserin görüntüleri müzedeki serginin açılışında misafirlere unutulmaz anlar sundu.

Murat Enşici, sergide gerçekleştirdiği açıklamasında, "Türkiye ve Japonya arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da gelişmesine adına Kader Birliği projesini gerçekleştirmekteyiz. Bu projeye Türkiye'den 23. Dönem TBMM Başkanımız Köksal Toptan, Japonya'dan ise Fukuoka Fahri Başkonsolosumuz İshihara Susumu bizlere sonsuz destek verdiler. Bu desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz. Türkiye'de ve Japonya'da çok sayıda dostumuz bizlere, bu projede destek verdi. Amacımız bu etkinlikle hem afet yaşanan bölgeye destek sağlamak hem de iki ülke arasındaki ilişkilerin bir adım daha ileriye gitmesini sağlamaktı" ifadelerini kullandı.

Sergiyi ise Fukuoka Eyaletindeki hala devam eden olağanüstü hal uygulamasına rağmen ortalama günlük 100 kişi ziyaret ediyor. Öte yandan Bu yıl Japonya'da gerçekleştirilen etkinliğin gelecek yıllarda Türkiye ve Japonya'da düzenlenmesi planlanıyor.

Batı Karadeniz'den gönderilen yöresel kıyafetler Japonya'da sergilendiZonguldaklı işadamının çabası, Türk ve Japon Halkı'nı daha da yakınlaştırdı
Batı Karadeniz'den gönderilen yöresel kıyafetler Japonya'da sergilendiZonguldaklı işadamının çabası, Türk ve Japon Halkı'nı daha da yakınlaştırdı
Batı Karadeniz'den gönderilen yöresel kıyafetler Japonya'da sergilendiZonguldaklı işadamının çabası, Türk ve Japon Halkı'nı daha da yakınlaştırdı
Batı Karadeniz'den gönderilen yöresel kıyafetler Japonya'da sergilendiZonguldaklı işadamının çabası, Türk ve Japon Halkı'nı daha da yakınlaştırdı

Batı Karadeniz, Japonya, Japon, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batı Karadeniz'den gönderilen yöresel kıyafetler Japonya'da sergilendiZonguldaklı işadamının çabası, Türk ve Japon Halkı'nı daha da yakınlaştırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti 13:14 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış 13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti 12:40 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş 12:27 Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış 12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü 11:52 Cinnet getirip babasının boğazını kesti! Ablasına itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü
Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi 11:28 Yiğit Marcus Aral, 5 kişinin saldırısına uğradı! İlk ifadesinde Kerem Kamışlı'nın adını verdi Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir 11:10 Trafik cezalarında önemli iki detaya dikkat! Tutanakta fotoğraf ve sürücü imzası yoksa karar iptal edilebilir

Son Dakika Haberleri
13:16 Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı
13:13 Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti
13:09 Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi
13:07 Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste mektuplar yazmış
12:50 Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi
12:39 Eski sevgiliden dehşete düşüren plan! Sokak ortasında bıçaklanan kadının çığlıklarına mahalleli yetişti
12:08 Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakayı ele verdi! Yunanistan'da 3 yıl suikast eğitimi almış
12:00 Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü
11:56 Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gündem haberleri
11:51 Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti
Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı Beşiktaş'ta fotoğraf çektirmek için girdiği tarihi topun içinde mahsur kaldı         
13:17
Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi Dortmund scout ekibi, Beşiktaşlı iki genci çok beğendi         
13:09
Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi Yedek kalan Mesut, maç bitiminde Pereira'nın uzattığı eli görmedi         
12:51
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise çocuk özleminden bahsetti: Bir tane istiyorum         
12:29
Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti Belediyeden örnek hareket! Sıfır dairelerini 84 üniversite öğrencisine tahsis etti         
12:10
Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü Sosyal medyada gündem oldu! Bir hafta önce Berisha'yı yere göğe sığdıramayan Serdar Ali Çelikler'den şaşırtan u dönüşü         
12:01
Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti Türkevi'nin açılışı sırasında Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan, göndere çekti         
11:51
Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi Erdoğan'ın da bulunacağı BM toplantısına katılıyor! Brezilya Devlet Başkanı, aşısız olduğu için pizzasını sokakta yedi         
11:28
Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak Messi'nin oyundan alınma nedeni açıklandı! Kendisi bile çok şaşıracak         
11:00
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi Vitor Pereira'dan olay açıklama! Başakşehir maçından sonra 4 ismin üstünü tamamen çizdi         
10:23
Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu Yıldız Tilbe kadın hastalığından ameliyat oldu         
10:19
Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca Üniversite öğrencileri, kalacak yer bulamayınca "Barınamıyoruz Hareketi" başlattı         
10:15
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler Meydanda kavga etmek için buluştular! Kadınlar, binlerce insanın önünde yasak aşk yüzünden saç baş birbirlerine girdiler         
18:50
Zonguldak'ta Zonguldak'ta "koruyucu etkiyi azaltacak" şekilde aşı yapılan vatandaşlar yeniden aşı olacak         
18:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 13:31:30. #1.11#
SON DAKİKA: Batı Karadeniz'den gönderilen yöresel kıyafetler Japonya'da sergilendiZonguldaklı işadamının çabası, Türk ve Japon Halkı'nı daha da yakınlaştırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement