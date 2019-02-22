Son Dakika Haberleri: Batı Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı

Batı Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı

19 dakika önce

Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısı yapıldı.

Batı Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı, System.String[]
Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetini artırarak yer yer saatte 75 kilometre hızla eseceği belirtildi.

Zaman zaman kuvvetli fırtınanın etkili olabileceği aktarılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının, cumartesi günü akşam saatlerinde sona ermesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:00 Kaynak: AA

Batı Karadeniz, Güncel
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