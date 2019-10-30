Son Dakika Haberleri: Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
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Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

1 saat önce

Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı, System.String[]

Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda, akşam saatlerinde ise bölge genelinde etkisini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde, batısında da yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Söz konusu fırtınanın, ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.

Batı Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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