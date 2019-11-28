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Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

6 saat önce

Batı Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı, System.String[]

Batı Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzey batı yönlerinden kuvvetini artırarak yer yer saatte 75 kilometre hızla eseceği belirtildi.


Zaman zaman kuvvetli fırtınanın etkili olabileceği aktarılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının gece saatlerinde sona ermesinin beklendiği kaydedildi.


Açıklamada, deniz ulaşımında yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Batı Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:14 Kaynak: AA
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